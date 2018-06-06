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Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona

Una stagione in Serie A in cui ha collezionato solo 15 presenze in campionato con la Fiorentina e adesso il ritorno in Portogallo sempre più vicino. Bruno Gaspar, terzino classe 1993 che la società vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 19:31
Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Una stagione in Serie A in cui ha collezionato solo 15 presenze in campionato con la Fiorentina e adesso il ritorno in Portogallo sempre più vicino. Bruno Gaspar, terzino classe 1993 che la società viola prelevò la scorsa estate dal Vitoria Guimares, è a un passo dal trasferimento allo Sporting Clube de Portugal: cessione a titolo definitivo e superata la concorrenza del Benfica, altro club molto interessato al giocatore.

Fonte: gianlucadimarzio.com

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