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Oltre alla Samp anche lo Sporting Lisbona è su Simeone. I portoghesi vorrebbero il prestito...

Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina sta ricevendo diverse offerte interessanti per Giovanni Simeone. Oltre a quella della Sampdoria è stato fatto un sondaggio anche dallo Sporting Lisbona....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 10:08
Oltre alla Samp anche lo Sporting Lisbona è su Simeone. I portoghesi vorrebbero il prestito... -
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Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina sta ricevendo diverse offerte interessanti per Giovanni Simeone. Oltre a quella della Sampdoria è stato fatto un sondaggio anche dallo Sporting Lisbona. La squadra portoghese vuole il Cholito in prestito per una stagione. I viola vorrebbero un prestito invece di due o con la scadenza di un anno ma con diritto di riscatto.

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