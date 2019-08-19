Oltre alla Samp anche lo Sporting Lisbona è su Simeone. I portoghesi vorrebbero il prestito...
Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina sta ricevendo diverse offerte interessanti per Giovanni Simeone. Oltre a quella della Sampdoria è stato fatto un sondaggio anche dallo Sporting Lisbona....
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2019 10:08
Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina sta ricevendo diverse offerte interessanti per Giovanni Simeone. Oltre a quella della Sampdoria è stato fatto un sondaggio anche dallo Sporting Lisbona. La squadra portoghese vuole il Cholito in prestito per una stagione. I viola vorrebbero un prestito invece di due o con la scadenza di un anno ma con diritto di riscatto.