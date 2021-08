TMW, trattativa avanzata per Gonzalo Plata: i Viola offrono un prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina è in trattativa per Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i Viola stanno avendo contatti proficui con il club portoghese e contano di chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto (al momento, non è resa nota l’eventuale cifra). La concorrenza per il classe 2000 non manca visto che anche Cadice, Espanyol e Granada si sono interessati al calciatore.

