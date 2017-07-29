SPORTING - FIORENTINA, FORM. UFF: BOCCIATO KALINIC, A CENTROCAMPO SANCHEZ E CRISTOFORO. HAGI TITOLARE

Pioli sceglie ancora il 4-2-3-1 in difesa la coppia titolare è quella composta da Astori e Vitor Hugo. In attacco c'è Zekhnini

29 luglio 2017 18:15
Queste le formazioni ufficiali di Sporting Lisbona - Fiorentina, amichevole in programma alle 19

Fiorentina: Sportiello; Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Astori (cap.), Maxi Olivera; Cristoforo, Sanchez; Chiesa, Hagi, Zekhnini; Babacar. Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Sottil, Mati Fernandez, Milenkovic, Tomovic, Veretout, Rebic, Ranieri, Kalinic, Illanes, Gori. All.: Pioli.

Sporting Lisbona: Rui Patricio; Fabio Coentrao; Bruno Fernandes; Marcos Acuna; William Carvalho; Battaglia; Podence; Bas Dost; Fugueiredo; Gelson Martins; Piccini. Panchina: Silva; Ruiz; Cesar; Oliveira; Silva; Jug; Medeiros; Dala; Fernandes; Palhinha; Silva; Doumbia; Demiral. All.: Jesus.

