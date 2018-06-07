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Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona

Secondo gianlucadimarzio.com Bruno Gaspar già ieri il aveva trovato un’intesa con lo Sporting Lisbona e in questi minuti sta svolgendo le visite mediche con il club della capitale. Da capire ancora la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 13:40
Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Bruno Gaspar
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Secondo gianlucadimarzio.com Bruno Gaspar già ieri il aveva trovato un’intesa con lo Sporting Lisbona e in questi minuti sta svolgendo le visite mediche con il club della capitale. Da capire ancora la cifra che la Fiorentina incasserà, dopo aver speso poco più di 3 milioni un anno fa per portarlo in Italia. Per Corvino si tratta della prima cessione onerosa in questa sessione di mercato, per un calciatore che evidentemente è stato bocciato in via definitiva da Pioli.

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