Gazzetta, male Bruno Gaspar e Maxi Olivera sui terzini, Pioli si consola con la coppia Astori-Vitor Hugo

La Gazzetta dello Sport analizza l'amichevole di ieri della Fiorentina contro lo Sporting Lisbona. Sportiello e Chiesa si confermano

Sporting Lisbona-Fiorentina è stata decisa dalla Var, con l’arbitro Pinheiro che prima annulla il gol di Dost, poi grazie al mezzo tecnologico corregge la sua decisione e indica il centro del campo. I viola escono a testa alta da un’amichevole contro un avversario più avanti nella preparazione e già strutturato in tutti i reparti. Chiesa è la solita freccia, Sportiello risponde alla grande, non convince Gaspar, così come non convince Olivera. Pioli si può consolare con il tandem centrale Hugo-Astori, così come con il buon esordio di Veretout.

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