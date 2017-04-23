Video: il minuto di silenzio per Marco Ficini nel derby Benfica-Sporting

Il ricordo per Marco Ficini dal Portogallo...

Marco Ficini scomparso tragicamente in Portogallo è stato ricordato ieri sera anche prima della partita tra Benfica e Sporting Lisbona, dove, i tifosi bianco verdi lo hanno voluto ricordare con sciarpe e striscioni. Un gemellaggio molto sentito tra le tifoserie e proprio per questo Marco con alcuni componenti del suo gruppo, il 7Bello, si trovava in terra lusitana.

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