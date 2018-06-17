Tuttosport: è sempre calda la pista che porta a Battaglia dello Sporting Lisbona
Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un tassello per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome caldo è sempre quello di Rodrigo Battaglia, argentino di proprietà...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 13:18
Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un tassello per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome caldo è sempre quello di Rodrigo Battaglia, argentino di proprietà dello Sporting Lisbona. La società gigliata è ancora forte sul profilo del ragazzo classe '91 e, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, a breve potrebbe partire il forcing decisivo.