Tuttosport: è sempre calda la pista che porta a Battaglia dello Sporting Lisbona

Il mercato sta entrando nel vivo e la Fiorentina è a caccia di un tassello per il centrocampo, dopo l'addio di Milan Badelj. Il nome caldo è sempre quello di Rodrigo Battaglia, argentino di proprietà...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2018 13:18

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