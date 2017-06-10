La preparazione viola sta prendendo forma: amichevoli anche contro Sporting Lisbona e Wolfsburg

La partita contro i tedeschi rientra nell'accordo di cessione di Gomez, mentre quella contro i portoghesi sarà dedicata a Marco Ficini

Alcune amichevoli estive della Fiorentina sono già state confermate. La prima, il 12 luglio, sarà, come da tradizione, contro l’Unione sportiva Monti Pallidi. L’ultima, il 22, contro il Bari. Sono state fissate anche alcune partite internazionali. Il 29 luglio in casa dello Sporting Lisbona e dedicata a Marco Ficini. La seconda sarà in Germania contro il Wolsfburg, gara già studiata da tempo perché inserita nell’accordo di cessione di Mario Gomez. La data è quella del 6 agosto, ma visto che la Fiorentina sta pensando anche ad un mini-ritiro all’estero in quel periodo, l’ipotesi è quella di arrivare in terra tedesca qualche giorno prima e organizzare un’altra amichevole.

Fonte: Corriere dello Sport