A Bola, Viviano scaricato dallo Sporting Lisbona, futuro in Italia sempre più probabile..

Emiliano Viviano e lo Sporting Lisbona sono ai titoli di coda. Il portiere fiorentino lascerà il club lusitano in questa finestra di mercato. Come riportato da A Bola, il portiere che da gennaio ha mi...

Emiliano Viviano e lo Sporting Lisbona sono ai titoli di coda. Il portiere fiorentino lascerà il club lusitano in questa finestra di mercato. Come riportato da A Bola, il portiere che da gennaio ha militato e portato alla salvezza la Spal non rientra nei piani del tecnico del club portoghese Marcel Keizer e potrebbe tornare in Italia. Su di lui sicuramente la Fiorentina, squadra con cui ha già disputato 32 gare nella stagione 2012/2013. La quale però ha da poco ufficializzato il ritorno del "secondo" Terracciano. Viviano, allo Sporting non è mai riuscito a ritagliarsi spazio: nessuna presenza nella prima parte della scorsa stagione.

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