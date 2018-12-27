O Jogo: Sondaggio viola per Viviano. Ecco i dettagli della proposta viola..

Alcune indiscrezioni di calciomercato riportate dal quotidiano O Jogo, raccontano di come la Fiorentina abbia effettuato un sondaggio per capire se ci fosse terreno fertile per un ritorno di Emiliano...

Alcune indiscrezioni di calciomercato riportate dal quotidiano O Jogo, raccontano di come la Fiorentina abbia effettuato un sondaggio per capire se ci fosse terreno fertile per un ritorno di Emiliano Viviano a difendere la porta viola. L'estremo difensore fiorentino, dalla scorsa estate si è trasferito allo Sporting CP, non ha ancora esordito in una gara ufficiale con i Leoes, e si trova in una situazione attuale di muro contro muro con la società portoghese. Lo scorso Luglio l'estremo italiano firmò un contratto fino al 2020. Viviano ha infatti rifiutato sia la proposta della Fiorentina, poiché vorrebbe trovare una sistemazione da titolare mentre la società gigliata gli ha offerto un posto non garantito alle spalle del giovane Lafont che avrebbe dovuto in teoria aiutare nella crescita, sia - almeno attualmente - quella della SPAL. Una situazione che promette evoluzioni nel prossimo futuro, però.

Fonte: Tuttomercatoweb.com