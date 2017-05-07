I tifosi dello Sporting Lisbona dedicano una coreografia a Marco Ficini

Grande gesto dei tifosi dello Sporting nei confronti del tifoso viola rimasto ucciso lo scorso aprile in Portogallo

Nella partita giocata alle 12.45 tra Sporting e Belenenses giocata a Lisbona i tifosi dello Sporting hanno omaggiato con una coreografia il tifoso della Fiorentina Marco Ficini rimasto ucciso lo scorso 22 aprile negli scontri tra tifosi dello Sporting e quelli del Benfica. Un gran bel gesto dei tifosi portoghesi nei confronti dei tifosi viola gemellati