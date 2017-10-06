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Dal Portogallo: a gennaio offerta viola da 3,5 milioni per Matheus Jesus. Corvino torna alla carica per il centrocampista...

A'Bola afferma che la Fiorentina potrebbe presentare un'offerta per Matheus Jesus, centrocampista dell'Estoril - ma attualmente in prestito al Santos - nel prossimo mercato di gennaio. Il classe '97 n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2017 16:00
Dal Portogallo: a gennaio offerta viola da 3,5 milioni per Matheus Jesus. Corvino torna alla carica per il centrocampista... -
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A'Bola afferma che la Fiorentina potrebbe presentare un'offerta per Matheus Jesus, centrocampista dell'Estoril - ma attualmente in prestito al Santos - nel prossimo mercato di gennaio. Il classe '97 non è un nome nuovo sul taccuino di Corvino che, se il reparto dovesse continuare a non convincere, potrebbe chiudere l'acquisto per 3,5 milioni.

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