Dal Portogallo: a gennaio offerta viola da 3,5 milioni per Matheus Jesus. Corvino torna alla carica per il centrocampista...
A'Bola afferma che la Fiorentina potrebbe presentare un'offerta per Matheus Jesus, centrocampista dell'Estoril - ma attualmente in prestito al Santos - nel prossimo mercato di gennaio. Il classe '97 n...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2017 16:00
A'Bola afferma che la Fiorentina potrebbe presentare un'offerta per Matheus Jesus, centrocampista dell'Estoril - ma attualmente in prestito al Santos - nel prossimo mercato di gennaio. Il classe '97 non è un nome nuovo sul taccuino di Corvino che, se il reparto dovesse continuare a non convincere, potrebbe chiudere l'acquisto per 3,5 milioni.