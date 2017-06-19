UFFICIALE, BRUNO GASPAR È IL NUOVO TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA. OGGI LE VISITE MEDICHE

Contratto di 5 anni per il giocatore portoghese. Oggi pomeriggio le visite mediche. Ecco il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes.

Gaspar è nato a Evora, in Portogallo, il 21 aprile del 1993, nell’ultima stagione ha disputato 36 partite realizzando 6 assist. Il calciatore si è legato al club viola per le prossime 5 stagioni.

Il calciatore svolgerà le visite nel pomeriggio di oggi.