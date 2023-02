Rilasciati i tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo, il processo ci sarà la prossima settimana

I sei tifosi della Fiorentina arrestati ieri a Braga (Portogallo) prima dell’inizio dell’incontro di calcio Braga-Fiorentina (andata dello spareggio di Conference League), secondo quanto si apprende a Firenze, sono stati rilasciati e domani torneranno in Italia. Erano stati fermati a causa di tafferugli con le forze dell’ordine prima dell’inizio del match, all’esterno dello stadio. Il processo e’ stato fissato per la settimana prossima. Nelle scorse ore era partita una raccolta fondi da parte dei club della Curva Fiesole per pagare le spese legali ai sei tifosi. Lo scrive Sport Mediaset

