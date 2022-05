Dal Portogallo raccontano: “La Fiorentina si sta muovendo per prendere Elves Baldé, esterno classe 99”

Secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record, i club spagnoli Málaga, Eibar, e Udinese e Fiorentina, dall’Italia, hanno seguito da vicino le prestazioni di Elves Baldé in Sabseg League, serie B portoghese, con la maglia della Farense, e hanno già fatto sapere, con la rappresentativa dell’attaccante allenato allo Sporting, che stanno valutando la possibilità di procedere con l’acquisto. Tutto dipende, ovviamente, dalle richieste avanzate dal club dell’Algarve, che ha ricevuto Baldé nell’ultima stagione di chiusura, dopo aver interrotto il suo legame con i leoni.

Le trattative esplorative sono già iniziate, ma, secondo quanto riportato dalla testata Record, nessuno dei club si è fatto avanti con una proposta concreta. Elves Baldé è disponibile ad analizzare tutte le possibilità – compreso il soggiorno in Portogallo – e non ha preferenze per nessuna delle potenziali parti interessate.

La Fiorentina è senza dubbio il club più famoso che ha seguito da vicino le prestazioni dell’attaccante nato in Guinea-Bissau. Anche in Serie A l’Udinese ha avuto una prestazione più modesta in questa stagione, non andando oltre il 12° posto. Ancora più modesti sono i “pretendenti” spagnoli. L’Eibar ha vinto la promozione nella massima serie nel paese vicino, dopo essere diventato campione della 2a divisione, categoria in cui il Málaga ha concluso al 18° posto.

