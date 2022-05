Nesta applaude: “Speriamo l’Italia impari da Commisso per quello che ha fatto sulle nuove strutture”

Intervenuto alla Hall of Fame del Calcio Italiano, l’ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta ha parlato dei temi più attuali del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire ovviamente dal Milan campione d’Italia: “Il Milan ha fatto qualcosa di speciale, perché sulla carta partiva come terza-quarta forza del campionato. Faccio i complimenti a Pioli, Maldini e Massara, che hanno creato i presupposti per vincere”.

Questo Milan potrà aprire un ciclo come il suo?

“Berlusconi alzava l’asticella ogni anno, non è facile. Il Milan di oggi è costruito con meno spese e meno investimenti, seppur con un’identità ben precisa. Sarà difficile confermarsi, ci sono anche gli avversari. Vediamo per esempio come si muoverà sul mercato la Juventus”.

Giorgio Chiellini ha salutato la Juve e si prepara a volare in MLS, proprio come fece lei a fine carriera.

“Il consiglio che do a Giorgio è di portarsi la crema da sole, altrimenti si scotta (ride, ndr). Posso solo fargli i complimenti, tutto inizia e tutto finisce. Parliamo di un ragazzo eccezionale, un pezzo di storia. Lo aspetta un’avventura bella e divertente”.

Siamo a Firenze, dove la Fiorentina è finalmente tornata in Europa.

“Italiano ha fatto molto bene, il suo è stato un grande lavoro. Il mister ha dato una mentalità a questa squadra. Commisso è arrivato in Italia e ha portato subito nuove strutture. Le proprietà straniere ci stanno dando l’esempio, speriamo che si impari anche in Italia”.

