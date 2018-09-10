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(VIDEO): Fallaccio di Pepe su Chiesa che rischia di farsi veramente male. Italia sconfitta 1-0

Una brutta giornata in nazionale per Federico Chiesa si chiude con la paura. Un intervento veramente duro di Pepe ha fatto tremare i tifosi viola davanti alla televisione, tuttavia Chiesa per fortuna...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 23:02
(VIDEO): Fallaccio di Pepe su Chiesa che rischia di farsi veramente male. Italia sconfitta 1-0 -
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Una brutta giornata in nazionale per Federico Chiesa si chiude con la paura. Un intervento veramente duro di Pepe ha fatto tremare i tifosi viola davanti alla televisione, tuttavia Chiesa per fortuna è uscito sano dalla partita. Chi è uscita male dalla partita è invece l'Italia, che ha perso 1-0 contro il Portogallo senza mai rendersi pericolosa. Chiesa ha giocato tutta la partita, Benassi è stato in panchina mentre solo tribuna per Biraghi. Il gol ha portato la firma di Andrè Silva

Questo il video del fallo di Pepe su Chiesa:


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