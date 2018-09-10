(VIDEO): Fallaccio di Pepe su Chiesa che rischia di farsi veramente male. Italia sconfitta 1-0

Una brutta giornata in nazionale per Federico Chiesa si chiude con la paura. Un intervento veramente duro di Pepe ha fatto tremare i tifosi viola davanti alla televisione, tuttavia Chiesa per fortuna...

Una brutta giornata in nazionale per Federico Chiesa si chiude con la paura. Un intervento veramente duro di Pepe ha fatto tremare i tifosi viola davanti alla televisione, tuttavia Chiesa per fortuna è uscito sano dalla partita. Chi è uscita male dalla partita è invece l'Italia, che ha perso 1-0 contro il Portogallo senza mai rendersi pericolosa. Chiesa ha giocato tutta la partita, Benassi è stato in panchina mentre solo tribuna per Biraghi. Il gol ha portato la firma di Andrè Silva

Questo il video del fallo di Pepe su Chiesa:



