Dalla Russia: tifosi iraniani assediano l'hotel del Portogallo e impediscono agli avversari di riposare
Nottata decisamente particolare quella appena trascorsa dai calciatori del Portogallo. L'hotel della nazionale lusitana, infatti, è stato preso letteralmente d'assedio dai tifosi dell'Iran che per tut...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 12:39
Nottata decisamente particolare quella appena trascorsa dai calciatori del Portogallo. L'hotel della nazionale lusitana, infatti, è stato preso letteralmente d'assedio dai tifosi dell'Iran che per tutta la notte hanno cantato e intonato cori per disturbare il riposo di CR7 e compagni. Proprio Cristiano Ronaldo, a un certo punto, s'è affacciato alla finestra per chiedere una tregua. Ma i sostenitori iraniani non si sono mai fermati.
Fonte: TuttoMercatoWeb.com