Calcio femminile: l'Italia vince anche in Portogallo e guida il girone a punteggio pieno
La Nazionale femminile prosegue a gonfie vele nella campagna di qualificazione ai mondiali che avranno luogo in Francia nel 2019. La selezione, guidata da Milena Bertolini, soffre ma riesce comunque a...
La Nazionale femminile prosegue a gonfie vele nella campagna di qualificazione ai mondiali che avranno luogo in Francia nel 2019. La selezione, guidata da Milena Bertolini, soffre ma riesce comunque a strappare tre punti preziosismi sul campo del Portogallo. La rete decisiva, nella partita giocata ad Estoril, porta la firma di Daniela Sabatino, abile a sfruttare un preciso suggerimento di Bonansea. Le azzurre, dopo quattro partire, guidano il gruppo 6 a punteggio pieno, seguite da Belgio (9), Portogallo (3), Romania (3) e Moldavia (0).
Gianmarco Biagioni