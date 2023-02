Problemi per i tifosi della Fiorentina verso Braga, voli dalla Germania cancellati per guasto informatico

Sono stati annullati per un guasto al sistema informatico i voli fissati dalla Germania verso il Portogallo. Ci sono dunque tanti tifosi della Fiorentina che avevano lo scalo a Francoforte (altri in Spagna) prima di raggiungere Braga e adesso rischiano di non poter andare a vedere la squadra viola nella giornata di domani poichè i voli che avevano prenotato non sono più disponibili. Da capire quale potrebbe essere la soluzione.

