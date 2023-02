Cassano sentenzia: “Amrabat non è adatto per il gioco di Italiano, va bene solo con il calcio difensivo”

Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato dei problemi della Fiorentina, queste le sue parole:

Lo scorso anno il centravanti ti ha risolto le problematiche, con un attaccante che segna la Fiorentina avrebbe avuto 8 punti in più, quindi saresti stato in lotta per l’Europa, dispiace vedere che un allenatore che fa un buon calcio non riesce a stare in alto per colpa dell’attaccante. Poi ci sono anche tanti giocatori che non stanno facendo come da aspettative, Amrabat non sta facendo bene, non è adatto a Italiano, non è il metronomo, è il più grande interrogativo, lui ha fatto bene con Juric che fa un determinato tipo di calcio, idem con il Marocco, tutti dietro la linea dalla palla. Nico Gonzalez va a sprazzi, mi aspetto che sia più decisivo, bello da vedere quando viene dentro palla al piede ma poca roba. Vedrei bene Milik alla Fiorentina, sa giocare con la squadra e sa fare gol quando deve farlo”

LE PAROLE DI JOE BARONE