Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti

Cabral in Portogallo è stato un vero e proprio flop e il Benfica dopo un anno lo ha messo fuori rosa in attesa di una sistemazione

A cura di Redazione Labaroviola 11 agosto 2024 20:19

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