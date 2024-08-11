Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti
Cabral in Portogallo è stato un vero e proprio flop e il Benfica dopo un anno lo ha messo fuori rosa in attesa di una sistemazione
Lo scorso anno Cabral è stato venduto dalla Fiorentina per 25 milioni al Benfica ma le cose non sono andate bene nella sua stagione in Portogallo con soli 6 gol segnati in 28 partite. Dopo nemmeno un anno dal suo trasferimento, è stato messo praticamente fuori squadra perchè non considerato all'altezza della situazione. Nell'ultima partita del club, il suo nome non figura nemmeno tra i panchinari e adesso si cerca qualcuno che lo possa acquistare.
IL GENOA SI MUOVE PER PRENDERE IL SOSTITUTO DI GUDMUNDSSON
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