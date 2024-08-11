Di Marzio: "Il Genoa sta trattando Harit con il Marsiglia così Gudmundsson può andare alla Fiorentina"

Albert Gudmundsson è ormai promesso sposo della Fiorentina ma prima di venderlo il Genoa deve prendere un sostituto

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e ha chiesto informazioni al Marsiglia per Amine Harit. Il fantasista marocchino classe 1997 è uno dei nomi nella lista degli obiettivi rossoblù.

Dopo aver detto addio a Retegui il Genoa sembra destinato a salutare anche Gudmundsson. L'islandese è infatti molto vicino alla Fiorentina ma i rossoblù non lo venderanno prima di aver trovato il sostituto. Per questo il Genoa pensa a Harit del Marsiglia per Harit, nome già sondato nel 2019.

Le due parti stanno parlando di un prestito con diritto di riscatto come quello di Malinovski, che andrebbe poi a diventare obbligo a determinate condizioni. Se l'operazione dovesse andare in porto, poi Gudmundsson sarebbe libero di trasferirsi in maglia viola. A quel punto Nico Gonzalez andrebbe trasferirsi alla Juventus, completando così il domino di attaccanti. Lo scrive Gianluca Di Marzio

SERGI ROBERTO È STATO OFFERTO ALLA FIORENTINA. LO SCENARIO

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