Altro che contestazione, il tifoso della Fiorentina non abbandona la squadra, sarà esodo in Portogallo

Critiche e contestazioni da una parte, dall’altra una passione sconfinata per la Fiorentina. Testimonianza ne è l’imminente trasferta in Portogallo di giovedì 16 febbraio, dove la squadra di Italiano si giocherà già tanto in chiave qualificazione contro il Braga in Conference League. La caccia al biglietto è scattata da tempo e le richieste sono altissime. L’obiettivo è proseguire il percorso europeo anche oltre lo scoglio rappresentato dal Braga di Artur Jorge.

Snocciolando un po’ di numeri, i biglietti del settore ospiti messi a disposizione della Fiorentina sono 1.500, non sufficienti per soddisfare tutte le richieste che sono arrivate negli ultimi giorni alle associazioni dei tifosi. Si parla di circa 2.000 tifosi pronti a mettersi in marcia a ridosso della gara. Resta da capire se il Braga aumenterà il numero di biglietti da destinare ai sostenitori viola o se il settore ospiti resterà di 1.500 unità. In quest’ultimo caso ci sarebbero naturalmente da fare delle scelte in base alle prenotazioni. Lo scrive La Nazione

