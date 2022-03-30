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Raggiungere l’Europa per garantirsi il futuro. Per la destra viola su Dalot. In attacco idea De Luca o Alvarez

10 partite per sognare l'Europa. In seguito sarà tempo di capire come rinforzare la rosa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 09:21
Raggiungere l’Europa per garantirsi il futuro. Per la destra viola su Dalot. In attacco idea De Luca o Alvarez -
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Raggiungere l’Europa per garantirsi il futuro. Per la destra viola su Dalot. In attacco idea De Luca o Alvarez

10 partite per sognare l’Europa, poi sarà tempo di capire come rinforzare la rosa. Il contratto di Milenkovic scade nel 2023 ma per molti in estate se ne andrà. Viola su Facundo Medina e Robin Le Normand. Poi andrà capita la questione sulla destra, Odriozola futuro in bilico. La Fiorentina segue Diogo Dalot. In attacco la Viola pensa a due giovani, Manuel De Luca e Agustin Alvarez. Lo scrive il Corriere dello Sport

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