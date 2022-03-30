La Curva Fiesole contro la società per il nuovo stemma: "Questo non è soccer americano"

La Curva Fiesole continua ad attaccare la scelta della società di realizzare un nuovo stemma

La Curva Fiesole, ha esposto uno striscione contro la società viola e contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, questo lo striscione: “Questo non è soccer americano ma calcio italiano..."

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