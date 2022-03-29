La Curva Fiesole tuona: "Prima di cambiare la storia, fatela" striscione al Franchi. "ACF non si tocca"

Un duro attacco quello della Curva Fiesole contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, esposto striscione al Franchi

La Curva Fiesole, nel nome del suo gruppo principale Uno Nove Due Sei, ha esposto fuori ai cancelli dello stadio Franchi uno striscione che molto probabilmente è contro la società viola e contro la scelta del nuovo stemma della Fiorentina, questo lo striscione: "Prima di cambiare la storia, fatela" e poi su Facebook hanno aggiunto: "ACF non si tocca".

IL PRESIDENTE DELL'EMPOLI RICORDA I TEMPI NELLA CURVA VIOLA

https://www.labaroviola.com/corsi-ammette-in-curva-fiesole-da-ragazzo-sventolavo-la-bandiera-piu-grande-della-fiorentina/170610/