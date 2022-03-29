Corsi ammette: "In Curva Fiesole da ragazzo sventolavo la bandiera più grande della Fiorentina"

Il presidente dell'Empoli Corsi ha ricordato i tempi in cui da ragazzo era un tifoso acceso della Fiorentina

Nella settimana che porta alla partita tra Fiorentina ed Empoli, ha parlato il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi, le sue parole a Radio Bruno:

"Vivo una certa rivalità sportiva con la Fiorentina ma in maniera sana, perchè eravamo in serie C e adesso siamo in serie A. Da ragazzino avevo la bandiera più grossa della Curva Fiesole, poi ad un certo punto l'Empoli dalla serie C ed è andata in serie B. Una volta ero in maratona e un fiorentino ha fatto una battuta contro l'Empoli, parliamo del 75, e io questa forma di astio da una parte di tifosi della Fiorentina non la capisco.

Da Della Valle a Corvino, fino alla società attuale, ci siamo sempre confrontati e consigliati con la società viola. Con Commisso ci si conosce e ci saluta, con Joe Barone e Pradè c'è un rapporto eccellente, parliamo spesso e ci scambiamo anche dei consigli, è sicuramente il rapporto migliore che abbiamo nel panorama calcistico.

All'andata contro la Fiorentina sarebbe stato meglio un pareggio, siamo stati fortunati, al ritorno magari altre partite non ci sono girate allo stesso modo. Siamo stati in balia della Fiorentina, per mezz'ora potevamo prendere il secondo gol poi alla fine l'abbiamo vinta con un po' di fortuna e con un errore dettato dalla stanchezza del difensore viola"

ITALIANO SCEGLIE RAMADANI COME SUO NUOVO PROCURATORE

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