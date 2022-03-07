Fiorentina e Roma, duello in arrivo per prendere Dalot, ha il contratto in scadenza con il Manchester

Terzino destro classe 99, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e in estate lascerà il Manchester United

A lungo accostato alla Roma nelle ultime finestre di mercato, si torna a parlare del futuro di Diogo Dalot. Secondo il giornalista Nicolò Schira, il laterale portoghese potrebbe lasciare il Manchester United in estate: il suo contratto scade nel 2023 e al momento le trattative per il rinnovo sono in stand by. In Italia Roma e Fiorentina monitorano la situazione del terzino destro classe '99.

BIASIN E L'OSSERVAZIONE SU VLAHOVIC

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