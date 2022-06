Sfuma Dalot per la Fiorentina, l’agente sicuro: “Resterà allo United. È molto felice a Manchester”

Diogo Dalot rimarrà al Manchester United. L’agente del calciatore, Carlos Gonçalves, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 101 Great Goals per parlare del futuro del suo assistito in forza allo United. Ecco le sue parole: “È molto felice al Manchester. Ha fatto un ottima stagione a livello personale, anche non è stata positiva per il Manchester United viste le aspettative del club. La sua volontà è quella di restare, credo che il suo futuro sarà ai Red Devils“.