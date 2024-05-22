Sarà Prontera a dirigere Cagliari-Fiorentina. Bilancio positivo per i viola: tre successi in cinque gare

L'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 26 maggio. P...

L'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 26 maggio. Per Cagliari-Fiorentina selezionato il 37enne Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il fischietto classe 1986 sarà coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti della sezione di Mantova e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Il quarto uomo Antonio Giua della sezione di Olbia. Per la sala centralizzata di Lissone sono stati designati, rispettivamente come VAR e AVAR, Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo e Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Cinque i precedenti tra l'arbitro e la Fiorentina: 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

NICO GONZALEZ: “SONO FELICE A FIRENZE, MA IL CALCIO È IMPREVEDIBILE. ORA VOGLIAMO LA CILIEGINA SULLA TORTA”

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-sono-felice-a-firenze-ma-il-calcio-e-imprevedibile-ora-vogliamo-la-ciliegina-sulla-torta/254273/