Italiano: “Sono arrabbiato perchè non abbiamo vinto. Nel secondo tempo le abbiamo provate tutte”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Empoli, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Sono arrabbiato perchè non abbiamo vinto, meritavamo di vincere, sono arrabbiatissimo. Nel primo tempo abbiamo lasciato qualcosina ma nel secondo tempo ci siamo ripresi ampiamente, non siamo stati concreti come a Braga. La classifica è brutta, prima di raggiungere qualsiasi traguardo devi andare forte, non meritavamo questa posizione in classifica, abbiamo tempo per recuperare ma la classifica la guardiamo sia sotto che sopra, è un peccato non vincere dopo tutto quello che creiamo. Se c’era una squadra che doveva vincere quella dovevamo essere noi

Siamo arrivati venerdi mattina alle 6, abbiamo avuto un giorno per preparare la gara, siamo stati arrembanti, abbiamo portato tanta gente dentro l’area, abbiamo tirato tanto in porta. Nonostante tutto cerchiamo fare di tutto per provare a vincere le partite. Solo a sprazzi abbiamo fatto vedere tutto quello che non siamo riusciti a far vedere oggi, il portiere ha fatto 4 miracoli, spero che la Fiorentina batta sempre 14 calci d’angolo e tiri in porta 30 volte, le abbiamo provate tutte, la strada è questa, dobbiamo migliorare nella voglia di vincere le partite

Volevamo isolare Ikonè per fargli fare l’uno contro uno con Nico Gonzalez che poi girava sull’altra corsia, Ikonè si inventa quel gol contro l’Inter e la mette all’incrocio e si spera che possa essere sbloccato, il primo ad essere arrabbiato credo sia lui. Stiamo crescendo come mentalità, oggi volevamo solo dare continuità dopo la vittoria di Braga e non ci siamo riusciti”

CAOS TRA BARONE E UN TIFOSO FUORI DALLO STADIO