Gazzetta: “Palladino in pole, Aquilani e Cannavaro le alternative. Ma occhio alle sorprese”

Ci siamo. Raffaele Palladino si avvicina sempre di più a diventare l’allenatore della Fiorentina. In evidenza il buon esito dell’incontro tra il tecnico e la dirigenza viola avvenuto venerdì sera. Ancora presto per parlare di ufficialità, ma poco ci manca. La giornata di domani sarà decisiva, quando Italianosaluterà Firenze. Dopodiché, Palladino prenderà in mano la penna per firmare il contratto biennale con opzione, proprio lo stesso offerto a Italiano tre anni fa.

Il pupillo di Galliani ha già salutato tutta Monza e in testa ha solo la Fiorentina.Sullo sfondo rimangono Alberto Aquilani del Pisa e Fabio Cannavaro dell’Udinese. Altri nomi, sottolinea il quotidiano, sarebbero delle sorprese vere e proprie. Non sarà facile prendere il posto dell’ex Spezia, ma Palladino non si spaventa. 4-2-3-1 o 3-4-2-1, tutto pronto. Manca solo la firma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.