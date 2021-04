Cannavaro offerto a Fiorentina e a Napoli: viola anche sulle tracce di Gattuso

Al Napoli sarebbe stata proposta anche la candidatura di Fabio Cannavaro. Sia chiaro: Fabio attualmente ancora in Cina in qualità di allenatore del Guangzhou, non ha mai avuti contatti diretti con De Laurentiis e anzi non era neanche al corrente della questione, però un intermediario avrebbe comunque pensato di fare il suo nome e di prospettare il suo profilo al club azzurro come anche ad altre società. Tipo la Fiorentina, a sua volta sulle tracce di Gattuso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

