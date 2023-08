Adani: “La Fiorentina è fallita e dopo due ore ho firmato con l’Inter. Il giorno dopo presero Cannavaro”

Lele Adani, in diretta alla Bobo Tv su Twitch, ha raccontato il suo passaggio all’Inter dalla Fiorentina nel 2002, queste le sue parole:

“Io arrivo all’Inter nel 2002, era il 5 agosto, il 6 Agosto si fa a fare il torneo birra Moretti a Bari dopo che avevo fatto un solo allenamento. Era la stagione dopo il famoso 5 Maggio, arrivo ad agosto appena salta la Fiorentina per il fallimento, purtroppo la Fiorentina fallisce, noi che eravamo in ritiro ci svincoliamo e dopo due ore che eravamo falliti ho firmato per l’Inter. Arrivo alla Pinetina, faccio un allenamento, andiamo a Bari, appena arriviamo mi dicono che avevano preso Cannavaro nello stesso ruolo, rimasi cosi. Io ho giocato tanto perchè lui è stato male in quei due anni, ma mi ricorda come Azmoun e Lukaku, che dopo il suo arrivo hanno subito preso un altro attaccante”

