Cattelan: "Stavo per diventare un calciatore ma poi hanno scelto Pasqual al mio posto"

Dopo ho scelto di lasciare il calcio mentre Pasqual veniva preso dalla Fiorentina" il racconto di Alessandro Cattelan, volto di Sky

Alessandro Cattelan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: “Giocavo a calcio ed ero un buon difensore, giocavo nel Derthona, e sognavo la Serie A, ma ad un certo punto preferirono un certo Pasqual a me, che sarebbe poi passato alla Fiorentina. Ci hanno sicuramente guadagnato. Io poco dopo ho smesso”.