I ladri svaligiano casa Pasqual e lui si sfoga su Twitter: "Spendeteli in medicine"

Brutto episodio quello che ha visto come protagonista Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina attualmente in forza all'Empoli. Alcuni ladri si sono infatti introdotti all'interno della casa del c...

Brutto episodio quello che ha visto come protagonista Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina attualmente in forza all'Empoli. Alcuni ladri si sono infatti introdotti all'interno della casa del calciatore ed hanno sottratto alcuni capi firmati oltre che degli oggetti appartenenti ai figli. Questo lo sfogo che Pasqual ha affidato al popolare social network Twitter: "Spero vivamente che,chi mi è entrato in casa e l’ha messa sotto sopra per rubare scarpe,borsa e un po’ di cose preziose dei bambini,usi la refurtiva per comprarsi le medicine #fuck".