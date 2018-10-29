FOTO: Astori sempre al fianco di Pasqual. La foto di Davide nello spogliatoio dell'Empoli
Sui social viene messa in mostra una foto dell'armadietto di Manuel Pasqual nello spogliatoio dell'Empoli. Si nota con estrema facilità una foto attaccata dei due ex capitani viola, Pasqual appunto ed...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2018 10:23
Sui social viene messa in mostra una foto dell'armadietto di Manuel Pasqual nello spogliatoio dell'Empoli. Si nota con estrema facilità una foto attaccata dei due ex capitani viola, Pasqual appunto ed il compianto Davide Astori. Il numero 23 azzurro non vuole dimenticare il suo ex compagno, che sotto il profilo umano gli ha dato molto