Pasqual: "L'accoglienza del Franchi è stata fantastica, come sempre"

L'ex capitano viola è stato premiato nel pre partita da Antognoni e omaggiato dalla curva Fiesole

Manuel Pasqual è stato raggiunto dai microfoni di Premium Sport al termine del primo tempo di Fiorentina-Empoli che vede gli ospiti in vantaggio per 0-1: "Fino a qui siamo riusciti ad arginarli bene e ripartire. Dobbiamo stare ancora corti per evitare che ci mandino in difficoltà dal punto di vista fisico. L'accoglienza del Franchi è stata fantastica, come sempre".

L'ex capitano viola, infatti, è stato premiato nel pre partita da Giancarlo Antognoni e poi, nel corso della prima frazione di gioco, è stato celebrato da uno striscione esposto in curva Fiesole.

Gianmarco Biagioni