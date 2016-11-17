Pasqual: “Partita speciale, se segno avrò rispetto dei tifosi viola. Sento spesso lo spogliatoio della Fiorentina…”

Nella sala stampa dell’Empoli ha preso la parola Manuel Pasqual, giocatore dell’Empoli ed ex capitano della Fiorentina. Queste le sue parole:

Quella contro la Fiorentina non può essere una partita normale sotto il profilo emozionale per me, ho giocato undici anni nella Fiorentina e per quattro anni sono stato anche capitano, sarà una partita speciale

La sosta ci ha dato piu energie e tempo pee preparare questa partita. La Fiorentina è una squadra forte, con delle grandi individualità. Sicuramente dovremo fare più di quello che abbiamo fatto a Pescara per uscire con dei punti. La squadra viola ha pochissimi punti deboli. Metterei la firma per un altro risultato come quello dell’anno scorso.

Differenze tra Babacar e Kalinic? Kalinic attacca piu lo spazio e fa piu movimento, Babacar è un attaccante piu fisico

Telefonate dallo spogliatoio della Fiorentina? Ci sentiamo spesso, questa volta però però ci siamo sentiti meno. Non deve però essere un derby fuori dal campo e dallo spogliatoio. A Firenze ho trovato calciatori che mi assomigliano molto perché danno il 100% sul lavoro e fuori dal campo amano stare con la propria famiglia”.

Gol contro la Fiorentina? L’esperienza mi insegna che tutti gli ex prima o poi segnano alla Fiorentina. Non vorrei però mai mancare di rispetto a chi per undici anni mi ha portato sul palmo di una mano”.

Il ricordo più bello? vittoria con il suo gol a Liverpool ed il gol che segnai io contro l’Inter al Franchi ma che Gilardino finse di aver realizzato andando ad esultare sotto la Curva Fiesole (ride ndr)” conclude Pasqual.