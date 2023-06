Pasqual esalta Nico Gonzalez: “Cambiato di testa dopo il Mondiale, ora può fare davvero la differenza”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex capitano viola, Manuel Pasqual, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della finale di Conference contro il West Ham, soffermandosi sul periodo di forma di Nico Gonzalez: “Può fare davvero la differenza mercoledì. Dopo il mondiale è cambiato radicalmente: era stato molto criticato ma alla fine era vero che stava male. È cambiato di testa, ha voluto dire a tutti che stava bene e l’ha dimostrato. Sinistra o destra? Dipende dal tipo di partita, a sinistra c’è Biraghi che sale molto per crossare, a destra invece è più libero di andare al tiro”.