Pasqual: "Le voci su Chiesa tolgono serenità. La Fiorentina è tornata nel buio"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: "Sono arrivate delle offerte per me in estate ma le ho rifiutate tutte, anche con la Fiorentina non...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: "Sono arrivate delle offerte per me in estate ma le ho rifiutate tutte, anche con la Fiorentina non abbiamo trovato l'intesa. Venezia? Non esistevano presupposti per andare, parlo a livello di partecipazione nel progetto. All'inizio la Fiorentina aveva molto entusiasmo, non è facile però ripetere insieme tutti i cocci dopo un'annata no come quella dello scorso anno. A causa di squalifiche ed infortuni la Fiorentina è tornata nel buio. Il gruppo deve avere idee chiare, i viola non sono tranquilli. Le molteplici voci su Federico Chiesa non portano tranquillità nello spogliatoio. Il gioco di Montella è sempre stato bello. Penso che Chiesa abbia molta, troppa pressione addosso ed ora fatica. È un giocatore importante per la squadra".