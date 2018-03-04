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Pasqual: "Pochi giorni fa a cena insieme, orgoglioso che la fascia sia andata a te"

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual tramite il suo profilo Twitter ha ricordato e omaggiato così Davide Astori. Questo il pensiero di Pasqual, oggi calciatore dell'EmpoliLe parole di Manuel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:29
Pasqual: "Pochi giorni fa a cena insieme, orgoglioso che la fascia sia andata a te" -
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L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual tramite il suo profilo Twitter ha ricordato e omaggiato così Davide Astori. Questo il pensiero di Pasqual, oggi calciatore dell'Empoli

Le parole di Manuel Pasqual per Davide Astori

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