Pasqual: "Pochi giorni fa a cena insieme, orgoglioso che la fascia sia andata a te"
L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual tramite il suo profilo Twitter ha ricordato e omaggiato così Davide Astori. Questo il pensiero di Pasqual, oggi calciatore dell'EmpoliLe parole di Manuel...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 18:29
L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual tramite il suo profilo Twitter ha ricordato e omaggiato così Davide Astori. Questo il pensiero di Pasqual, oggi calciatore dell'Empoli