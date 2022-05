Pasqual bacchetta: “Mi fanno ridere quelli che pensano che la società non voglia andare in Europa”

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e adesso commentato di Dazn, ha parlato a Radio Bruno il giorno di Fiorentina-Juventus, queste le sue parole:

“Mi fanno ridere quelli che dicono e pensano che la società nelle ultime giornate di campionato dice e preferisce non andare in Europa. Giocare nelle competizioni europee ti dà la possibilità di portare il marchio in giro per l’Europa, si ci sono delle spese in più ma serve a tutti giocare in Europa, fa bene anche al movimento e alla visibilità. Intanto prendiamo quello che viene, poi mi auguro che la squadra venga attrezzata per traguardi ancora più grandi.

Essere capitano è una responsabilità ma in certe partite è più facile esserlo e parlare ai compagni, anzi a volte devi abbassare i toni anzichè alzarli. Devi trovare le parole per affrontare la Sampdoria che nella sera prima si era salvata, loro erano più liberi mentalmente Ikonè o Saponara? Dipende da che partite vuole affrontare Italiano, Ikonè è più un giocatore di fascia, Saponara viene più tra le linee. Molto spesso serve più un giocatore come Ikonè a partita in corso che spacca la gara e attacca la profondità.”

