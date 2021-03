L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha rilasciato un’intervista e ha parlato della sua esperienza in maglia viola al podcast del Terzo Uomo.

Queste le sue parole: “Il mio rapporto con Prandelli è stato inizialmente buono, ma poi siamo arrivati allo scontro per motivi legati alle liste di Champions League. Con lui però sono anche cresciuto molto, mi ha buttato subito nella mischia e sono diventando presto titolare della Fiorentina. Giocare undici anni per la viola mi ha permesso di esprimermi in una squadra forte nonostante gli alti e i bassi. Ero capitano in una città bellissima, dove i tifosi sono caldi ma rispettosi, è stato un piacere”.

