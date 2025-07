L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual è pronto ad iniziare una nuova avventura, sarà infatti il commissario tecnico della Nazionale Under 16 Italiana. Una nuova sfida dunque per uno dei volti storici del club viola che infatti tramite i propri profili social si è complimentato con il suo ex giocatore per questo traguardo raggiunto.

