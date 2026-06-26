Nazione: “Panchina della Fiorentina Primavera? Spunta l’ipotesi Pasqual, oggi è ct dell’Under 16 dell’Italia”

Quella dell'ex terzino è una candidatura che intriga il club sotto diversi aspetti

La caccia continua. A quasi tre settimane dall'avvio della ricerca del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, il club viola non ha ancora individuato il profilo destinato a raccogliere l'eredità lasciata da Daniele Galloppa. Una selezione accurata, portata avanti dall'area tecnica, che nelle ultime settimane ha però subìto un rallentamento a causa del blitz negli Stati Uniti del direttore sportivo Fabio Paratici. Per questo motivo il dossier relativo alla panchina dell'Under-20 verrà ripreso con particolare attenzione solo all'inizio della prossima settimana, quando la Fiorentina definirà in maniera completa l'organigramma del settore giovanile e potrà così concentrarsi sulla scelta di una figura chiamata a guidare uno dei gruppi più importanti dell'intero vivaio. Nel frattempo, però, sul tavolo dei dirigenti viola è comparso un nome nuovo.

Si tratta di Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e figura che dalle parti del Viola Park è ben conosciuta. Attualmente commissario tecnico della Nazionale italiana Under-16, Pasqual frequenta spesso il centro sportivo di Bagno a Ripoli anche per ragioni personali: suo figlio Andrea, portiere classe 2016, veste infatti la maglia gigliata nelle categorie di base.

Quella dell'ex terzino è una candidatura che intriga il club sotto diversi aspetti. Da un lato per il lavoro che sta svolgendo con le giovanili azzurre, dall'altro per quel forte senso di appartenenza e di fiorentinità che potrebbe trasmettere alla nuova Primavera. Del resto Pasqual rappresenta una figura simbolica della recente storia viola, avendo collezionato 356 presenze con la Fiorentina e indossato per anni la fascia da capitano.

Al momento, tuttavia, nessuna decisione è stata presa: la società ha infatti accantonato le candidature di Marco Parolo, destinato a rimanere al Milan, Alessandro Diamanti, appena diventato il nuovo allenatore del Cesena, e Leonardo Bonucci, che dovrebbe essere confermato nello staff della Nazionale maggiore.

Quello di Pasqual resta dunque solo uno dei tanti identikit esaminati in questi giorni ma da oggi, nella corsa alla panchina della Primavera, il suo nome merita di essere seguito con particolare attenzione. Di sicuro il progetto Primavera rimane fra quelli a cui il club viola tiene con grande attenzione. Lo scrive La Nazione.