Terracciano: "Sono venuto per restare a lungo. Ecco cosa mi ha detto Pasqual. Su Traorè..."

Oggi in sala stampa ha parlato Pietro Terracciano, nuovo acquisto viola ecco le sue parole alla presentazione:"Sono contento di essere qui, per me è un orgoglio vestire questi colori, Firenze è una pi...

Oggi in sala stampa ha parlato Pietro Terracciano, nuovo acquisto viola ecco le sue parole alla presentazione:

"Sono contento di essere qui, per me è un orgoglio vestire questi colori, Firenze è una piazza importante nel calcio italiano. Ho l’ambizione di dimostrare il mio valore in poco tempo, mi piacerebbe rimanere dopo il prestito. Darò il massimo per riuscirci.

Lafont ha grandi qualità. Si nota subito fisicamente la sua presenza in campo. Dobbiamo fare squadra perché noi portieri siamo una squadra dentro la squadra

Traorè è un ragazzino solo all'anagrafe. Ha margini di crescita enormi ed è un bravo ragazzo. Scelta giusta della Fiorentina.

Mio fratello, anche se di Caserta, è un tifoso accanito della Fiorentina. Al suo compleanno gli ho fatto arrivare la maglia di Chiesa firmata.

Pasqual mi aveva parlato della squadra e dell'ambiente già prima del trasferimento. Appena ha saputo del numero di maglia uguale ci abbiamo anche scherzato sopra

Manuel me ne aveva già parlato di quanto era importante nello spogliatoio Davide Astori e penso che abbia lasciato tanto in ogni persona che ha incontrato

Polemica contro l'Empoli? No, sono andato via da Empoli perché è arrivata la richiesta della Fiorentina, però da parte loro avrei preferito chiarezza e schiettazza"