“Spero che si ritrovi serenità a Firenze – ha detto l’ex viola Manuel Pasqual a TMW -. Non è semplice né per l’allenatore né per la squadra lavorare quando escono tutte queste voci di un nuovo allenatore. Commisso ha ristabilito un po’ di ordine. La Fiorentina di quelle dietro è la più forte senza dubbi, ma è difficile giocare ogni tre giorni senza pianificare. Mi auguro che si salvi il prima possibile, faccio il tifo per lei”.